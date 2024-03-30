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«Самое дорогое». Звягин рассказал о компоненте, в котором «Авангард» превзошёл «Локомотив»

«Самое дорогое». Звягин рассказал о компоненте, в котором «Авангард» превзошёл «Локомотив»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин рассказал, в каком компоненте омичи превосходили ярославский «Локомотив» по ходу серии 1/4 финала плей-офф КХЛ.

— В каких компонентах «Авангард» превосходил «Локомотив» сегодня и в ходе серии?

— Если соперники и усомнились, то не показали виду (улыбается). Ну а наши ребята, мне кажется, в последних играх проявляли свои самые хорошие качества. А больше всего я горжусь тем, что было внутри команды, – и об этом говорили все члены команды: менеджмент, наши руководители, тренерский штаб, медперсонал, игроки основного состава, те, кто не играл, травмированные. Это было самое дорогое и заслуживает самых тёплых слов», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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