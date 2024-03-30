«Металлург» вышел в полуфинал плей-офф КХЛ, обыграв «Спартак» в шестом матче серии

Завершился шестой матч четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским «Спартаком» и магнитогорским «Металлургом». Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в Москве. Гости одержали победу со счётом 3:0 и вышли в полуфинал Кубка Гагарина.
На 18-й минуте первого периода нападающий «Металлурга» Роман Канцеров открыл счёт. Ему ассистировали Дмитрий Силантьев и Денис Зернов. В конце второго периода Зернов с передачи Силантьева увеличил преимущество гостей. В середине третьего периода нападающий Никита Михайлис отправил третью безответную шайбу в ворота «Спартака».
Таким образом, в полуфинале магнитогорцы встретятся с екатеринбургским «Автомобилистом». Красно-белые завершили сезон.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
- 30 марта 2024
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