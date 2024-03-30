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Спартак — Металлург 0:3, результат шестого матча серии 1/4 финала плей-офф КХЛ 30 марта

«Металлург» вышел в полуфинал плей-офф КХЛ, обыграв «Спартак» в шестом матче серии
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Завершился шестой матч четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским «Спартаком» и магнитогорским «Металлургом». Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в Москве. Гости одержали победу со счётом 3:0 и вышли в полуфинал Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
30 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Канцеров (Силантьев, Зернов) – 17:45 (5x5)     0:2 Зернов (Силантьев) – 37:15 (5x5)     0:3 Михайлис – 49:36 (5x5)    

На 18-й минуте первого периода нападающий «Металлурга» Роман Канцеров открыл счёт. Ему ассистировали Дмитрий Силантьев и Денис Зернов. В конце второго периода Зернов с передачи Силантьева увеличил преимущество гостей. В середине третьего периода нападающий Никита Михайлис отправил третью безответную шайбу в ворота «Спартака».

Таким образом, в полуфинале магнитогорцы встретятся с екатеринбургским «Автомобилистом». Красно-белые завершили сезон.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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