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«Безобразное начало». Ковальчук — о решающем поражении «Спартака» в серии с «Магниткой»

«Безобразное начало». Ковальчук — о решающем поражении «Спартака» в серии с «Магниткой»
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Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук поделился впечатлениями от поражения в шестом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ с «Металлургом» (0:3).

«Тяжело сейчас отметить что-то одно, начало безобразное, обязаны дома были начинать намного агрессивнее, тем более проигрывая в серии. Поэтому обидно, но что делать. Ребята провели отличную регулярку, думаю, что сделали шажочек вперёд, потому что во втором раунде «Спартак» не играл. Много молодых ребят набрались опыта, тренерский штаб тоже набрался опыта, потому что тоже нечасто был в таких боях.

Так что надо позитивно смотреть на вещи. Огромное спасибо болельщикам. То, что они сделали перед игрой, это было эмоционально круто. Мы чувствовали их поддержку. А так, всем хорошего отдыха, а тем, кто остался в сезоне, удачи», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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