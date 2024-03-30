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Андрей Разин прокомментировал победу в серии со «Спартаком»

Андрей Разин прокомментировал победу в серии со «Спартаком»
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин поделился впечатлениями от победы в серии со «Спартаком». Магнитогорцы вышли в полуфинал Кубка Гагарина.

«Считаю, с нашей стороны была, можно сказать, идеальная игра. Очень строго сыграли, не дали сопернику проявить его козыри в игре на контратаках, создавали много моментов, какой-то процент забили. Считаю, что заслуженно победили сегодня. По серии хочу сказать спасибо болельщикам — и нашим, и спартаковским. Было приятно играть в такой атмосфере, несмотря на все эти события… Хочется принести соболезнования всем, кто пострадал.

Спасибо команде «Спартак», было приятно играть против них, команда варьирует и тактику, и тактические действия. Нам было тяжело, я рад, что мы справились. Серия была интересная, я считаю, пусть две игры закончились 1:0. Считаю, что вторая игра в Магнитогорске, когда у нас не всё получалось, но мы её выиграли, была определяющей, — наверное, ещё пятая в Магнитогорске», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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