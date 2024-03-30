Ковальчук: «Спартак» упёрся в стенку и одно и то же долбил

Нападающий московского «Спартака» Илья Ковальчук ответил на вопрос об игре голкипера магнитогорского «Металлурга» Ильи Набокова в шестой встрече четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Магнитка» всухую обыграла красно-белых (3:0) и вышла в полуфинал Кубка Гагарина.

«Игра Набокова? Это же плей-офф, эмоции, где-то надо было действовать чуть хладнокровнее, где-то чуть поменять, а мы упёрлись в стенку и одно и то же долбим в неё, а надо было где-то с хитрецой подойти к этому моменту. Но, опять же, я повторюсь, что все учимся, и, опять же, делаем это на своих ошибках», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее Ковальчук поделился впечатлениями от поражения в шестом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ с «Металлургом» (0:3).