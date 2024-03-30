Ковальчук: надо ценить эти моменты. Возможно, кто-то больше никогда не сыграет в плей-офф

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук ответил на вопросы журналистов после вылета команды из розыгрыша Кубка Гагарина.

«Насколько итог сезона совпал с ожиданиями от возвращения? Очень приятно было обратно окунуться в эту атмосферу и поиграть за родной клуб. Я ни о чём не жалею. Слава богу, что я так поступил, потому что второго шанса бы не было. Всем огромное спасибо. Опять же, было и притирание, и недопонимание, и какие-то маленькие неудачи, но мне всё понравилось.

Эмоции после завершения сезона? Обидно, что такая атмосфера, и в этом году мы её больше не увидим, до следующего сезона. Мы много говорили с ребятами о том, что эти моменты надо ценить. Кажется, что ты молодой, юный и у тебя много раз ещё такое будет, но на самом деле хоккейная карьера настолько быстра и непредсказуема, что, может быть, кто-то из этой команды больше никогда не сыграет в плей-офф, и тем более за «Спартак», поэтому надо ценить такие моменты», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.