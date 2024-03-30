Жамнов: хотел бы поблагодарить всех за сезон, любому тренеру можно сказать спасибо

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал вылет красно-белых из розыгрыша Кубка Гагарина. Сегодня, 30 марта, московский коллектив уступил «Металлургу» со счётом 0:3.

«Что тут сказать? Эмоций особых нет, это и понятно. Хотел бы поздравить «Металлург» с выходом в полуфинал, пожелать им удачи, а нашим ребятам двигаться вперёд.

Доволен ли итогами сезона? Если говорить в общем, по всему сезону и по плей-офф, ребята проделали очень хорошую работу. Тот результат, который команда показала в регулярке, показывала неплохой хоккей, говорит сам за себя. Без общей работы этого не бывает, есть много вещей, над которыми предстоит поработать, не хочу пока дискутировать на эту тему.

Хотел бы поблагодарить ребят за весь сезон, поблагодарить всех сотрудников — и массажистов, и докторов. Мы были дружной командой и не справились бы без любого человека в нашей раздевалке. Благодарен тренерскому штабу, это заслуга их всех, любому тренеру можно сказать огромное спасибо», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.