Жамнов ответил на вопрос о будущем Ковальчука в «Спартаке»

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов ответил на вопрос о будущем 40-летнего нападающего красно-белых Ильи Ковальчука.

«Судьба Ковальчука? Пока что об этом рано говорить, давайте попозже, сейчас поговорим об игре. Что будет дальше, обсудим потом на холодную голову. Сейчас я эту тему обсуждать не хочу, это будет неправильно», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, сегодня, 30 марта, «Спартак» уступил магнитогорскому «Металлургу» (0:3) в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Таким образом, красно-белые выбыли из розыгрыша Кубка Гагарина и завершили сезон.

Ранее Ковальчук ответил на вопросы журналистов после вылета команды из розыгрыша Кубка Гагарина.