Жамнов — о трёх матчах с «Металлургом» без голов: у нас было много бросков для галочки

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов ответил на вопросы журналистов после решающего поражения в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (0:3). Счёт в серии — 4-2 в пользу «Магнитки». Красно-белые завершили сезон.

«Реализация моментов? Предупреждали, знали, что «Магнитка» будет играть на контратаках, получили голы на контратаках. Хотелось забить, иногда просто увлекались, по большому счёту все голы, которые нам забили, — это наши ошибки, но без них не бывает спорта. У нас есть ребята, которые впервые играют на такой стадии, было видно волнение в сегодняшней игре, некоторые немного переволновались.

Прогресс Иванова? У нас Чайковски на травме, а так он неплохо провёл эту серию, не всё у него в сезоне складывалось. Надо, чтобы в голове осело, что надо двигаться вперёд.

Не забили в трёх матчах Набокову? Пути всегда можно найти, давайте отдадим ему должное, он здорово сыграл. В каких-то моментах не хватало хитрого броска, было много бросков без трафика, для галочки. Бросок должен быть нацеленный, для вратаря были проблемы, когда перед ним был наш игрок. Когда идёт прямой бросок, вратарю легче играть. Не хватило чуть расслабленности в концовке», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.