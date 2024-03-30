Жамнов: мы сделали неплохой шаг наверх, но наша задача не остановиться на этом

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов ответил на вопросы журналистов после решающего поражения в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (0:3). Счёт в серии — 4-2 в пользу «Магнитки». Красно-белые завершили сезон.

«Есть ли у костяка этой команды потенциал прибавить? У нас есть те игроки, которых нам надо оставить в организации, чтобы они развивались. На следующей неделе будем эти вопросы с руководством обсуждать. Мы увидели нашу молодёжь — я могу всех перечислить, но не хочу: побеждает команда, проигрывает команда. Мы увидели прогресс от молодых, наша задача его развивать, чтобы они росли.

Ситуация с вратарями? У нас вынужденная ситуация: Рыбар получил травму перед стартом плей-офф, Николаев заболел — насколько я понимаю, последнюю игру он уже был в этом состоянии. Сегодня вызвали вратаря из «Химика», Кареев молодец, свою работу сделал. Матчи без забитых голов не выигрываются, искать виновных я не собираюсь.

Это была серия равных соперников? Да, это была серия равных соперников. Я пожелал удачи Андрею Разину, мы играли на равных с командой, которая заняла первое место на Востоке. Сильная, сбалансированная команда, нам чуть не хватило опыта и реализации. Ребята молодцы, оставили всё на льду, упрекнуть их я не могу. Были и микротравмы, и больные, но все выходили и бились до конца. Шаг наверх, который мы сделали, довольно неплохой — но наша задача не останавливаться, а делать шаги вперёд, и это будет зависеть от нас самих, хотим ли мы этого или нет», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.