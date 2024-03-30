Зайцев — о вылете из плей-офф: от «Спартака» отвернулась фортуна

Защитник «Спартака» Егор Зайцев прокомментировал вылет красно-белых из плей-офф КХЛ. Сегодня, 30 марта, московская команда уступила «Металлургу» — 0:3.

«Понятно, что не хватило голов. Мы проиграли 0:3. Пропущенный гол не выбил нас из колеи. Это игра, и всё бывает, тем более что всё произошло в первом периоде. Надо было отыгрываться. Мы пытались, и было много моментов, когда у нас были шансы сравнять счёт. Но что-то не захотела шайба туда лететь.

Можно сказать, что и фортуна отвернулась от нас. Никак шайба не могла пересечь линию ворот. Я бы даже не сказал, что их сегодня выручал вратарь, просто шайба была на ленточке, но каждый раз выскакивала. Даже не знаю, как это можно объяснить. Просто не фарт», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.