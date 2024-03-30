Защитник «Спартака»: у «Магнитки» команда выстроена больше на оборону

Защитник «Спартака» Егор Зайцев поделился мнением о магнитогорском «Металлурге». Сегодня, 30 марта, «Магнитка» выбила красно-белых из розыгрыша Кубка Гагарина. Подопечные Андрея Разина вышли в полуфинал турнира.

«У них в принципе команда выстроена больше на оборону. Они хорошо позиционно действуют в обороне и стараются действовать на контратаках. В принципе, на этом они нас поймали и в первой игре, и сегодня, да и вообще часто они нас так ловили.

С нами они больше играли от обороны, у них хорошо отлаженная система, которая и принесла им успех. Плюс их вратарь сыграл очень большую роль, и его заслуга процентов на 80, потому что он действительно их подтащил», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.