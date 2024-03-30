Роман Ротенберг подарил форму сборной России юному хоккеисту, пострадавшему в «Крокусе»

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и главный тренер петербуржского СКА Роман Ротенберг встретился с юным хоккеистом Ильёй Толпыкиным, который пострадал при теракте, и подарил ему тренировочную форму сборной России по хоккею, а также другую хоккейную экипировку.

«Сегодня ездил с сыном Ромой и ребятами из его команды к 8-летнему хоккеисту Илье Толпыкину. Мальчик лежит в больнице. Он серьёзно пострадал во время теракта в «Крокус Сити Холле»: нелюди, совершившие преступление, специально сбили его на улице, когда удирали на машине.

Я лично и ребята восхитились мужеством Ильи! Он стойко переносит боль, идёт на поправку и уже рвётся на лёд. Поговорили с ним и его родителями, лечащим врачом. Уже писал, что оказал материальную помощь его семье. Сегодня мы подарили ему хоккейную экипировку, а также тренировочную форму сборной России.

Ещё раз желаю Илье здоровья, побыстрее выздороветь и вернуться на лёд и, главное, забыть эти страшные минуты жизни, чтобы они не стали психологической травмой! Его родителям – стойкости, терпения» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.