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Миннесота Уайлд – Вегас Голден Найтс 1:2 ОТ, как сыграли, победила Миннесота Уайлд, результат матча НХЛ 31 марта

Шайба Кирилла Капризова не помогла «Миннесоте» обыграть «Вегас»
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Сегодня, 31 марта, «Миннесота Уайлд» на своей площадке уступила «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на « Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) завершилась со счётом 2:1 в овертайме (0:0, 1:0, 0:1, 1:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2024, суббота. 22:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 2
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Капризов (Болди, Фэйбер) – 36:44 (pp)     1:1 Амадио (Стивенсон, Мартинес) – 53:43     1:2 Маршессо (Карлссон) – 63:30    

В составе «Миннесоты» заброшенными шайбами отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Ассистировали ему Мэтт Болди и Брок Фэйбер. У гостей отличились Майкл Амадио и Джонатан Маршессо, а результативные передачи у Чандлера Стивенсона, Вильяма Карлссона и Алека Мартинеса.

После 73 матчей «Миннесота» занимает 10-е место в Восточной конференции с 80 очками. «Вегас» расположились на седьмой строчке той же конференции, набрав 90 очков в 74 играх.

Следующий матч «Миннесота» проведёт дома с «Оттава Сенаторз», а «Вегас» сыграет на выезде с «Ванкувер Кэнакс».

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