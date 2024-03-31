Шайба Кирилла Капризова не помогла «Миннесоте» обыграть «Вегас»

Сегодня, 31 марта, «Миннесота Уайлд» на своей площадке уступила «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на « Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) завершилась со счётом 2:1 в овертайме (0:0, 1:0, 0:1, 1:0).

В составе «Миннесоты» заброшенными шайбами отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Ассистировали ему Мэтт Болди и Брок Фэйбер. У гостей отличились Майкл Амадио и Джонатан Маршессо, а результативные передачи у Чандлера Стивенсона, Вильяма Карлссона и Алека Мартинеса.

После 73 матчей «Миннесота» занимает 10-е место в Восточной конференции с 80 очками. «Вегас» расположились на седьмой строчке той же конференции, набрав 90 очков в 74 играх.

Следующий матч «Миннесота» проведёт дома с «Оттава Сенаторз», а «Вегас» сыграет на выезде с «Ванкувер Кэнакс».

Материалы по теме Капризов установил рекорд «Миннесоты» по количеству сезонов с 80+ очками

Капризов получил шлем лучшего игрока за хет-трик: