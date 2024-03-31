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Макдэвид обошёл Кучерова и возглавил гонку бомбардиров нынешнего сезона НХЛ

Макдэвид обошёл Кучерова и возглавил гонку бомбардиров нынешнего сезона НХЛ
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В эти минуты в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Анахайм Дакс».

НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Хенрик (Драйзайтль, Экхольм) – 03:47     2:0 Макдэвид (Хайман) – 14:15     3:0 Экхольм (Кэррик, Деарне) – 16:16     4:0 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 29:28 (pp)     5:0 Фёгеле (Экхольм, Деарне) – 35:57     6:0 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 47:06     6:1 Киллорн (Фаулер, Ватрано) – 55:42 (pp)    

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 6:1 в пользу «Эдмонтона». В этой встрече канадский нападающий Коннор Макдэвид забил два гола и сделал результативную передачу.

Таким образом, он набрал 125 очков и возглавил гонку бомбардиров нынешнего сезона, обойдя российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтинг» Никиту Кучерова, на счету которого 124 очка в нынешнем сезоне.

В нынешнем сезоне Макдэвид принял участие в 70 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 29 голов и сделал 96 результативных передач.

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