Макдэвид обошёл Кучерова и возглавил гонку бомбардиров нынешнего сезона НХЛ

В эти минуты в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Анахайм Дакс».
На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 6:1 в пользу «Эдмонтона». В этой встрече канадский нападающий Коннор Макдэвид забил два гола и сделал результативную передачу.
Таким образом, он набрал 125 очков и возглавил гонку бомбардиров нынешнего сезона, обойдя российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтинг» Никиту Кучерова, на счету которого 124 очка в нынешнем сезоне.
В нынешнем сезоне Макдэвид принял участие в 70 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 29 голов и сделал 96 результативных передач.
Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше
- 31 марта 2024
-
01:56
-
01:37
-
01:29
-
01:16
- 30 марта 2024
-
23:59
-
23:45
-
23:25
-
23:00
-
22:46
-
22:26
-
22:20
-
22:05
-
21:56
-
21:45
-
21:38
-
21:25
-
21:08
-
21:00
-
20:50
-
20:23
-
20:20
-
20:15
-
20:09
-
20:05
-
20:03
-
20:03
-
19:59
-
19:57
-
19:52
-
19:48
-
19:37
-
19:19
-
19:11
-
18:49
-
18:39