Макдэвид обошёл Кучерова и возглавил гонку бомбардиров нынешнего сезона НХЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Анахайм Дакс».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 6:1 в пользу «Эдмонтона». В этой встрече канадский нападающий Коннор Макдэвид забил два гола и сделал результативную передачу.

Таким образом, он набрал 125 очков и возглавил гонку бомбардиров нынешнего сезона, обойдя российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтинг» Никиту Кучерова, на счету которого 124 очка в нынешнем сезоне.

В нынешнем сезоне Макдэвид принял участие в 70 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 29 голов и сделал 96 результативных передач.

Материалы по теме Никита Кучеров обновил личный рекорд по голам за сезон НХЛ

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше