Панарин обошёл Роджерса по очкам в одном регулярном чемпионате НХЛ в истории «Рейнджерс»

В эти минуты в Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей. Единственную на данный момент шайбу в матче забросил российский нападающий Артемий Панарин.

Таким образом, Панарин набрал 104-е очко в нынешнем сезоне НХЛ и обошёл Майка Роджерса по очкам в одном регулярном чемпионате НХЛ. Следующей целью Панарина является показатель Вика Хэдфилда (106).

Клубный рекорд принадлежит Яромиру Ягру (123, 2005/2006), на втором месте располагается Жан Рателль (109, 1971/1972), топ-3 замыкает Марк Мессье (107, 1991/1992).