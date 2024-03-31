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Панарин обошёл Роджерса по очкам в одном регулярном чемпионате НХЛ в истории «Рейнджерс»

Панарин обошёл Роджерса по очкам в одном регулярном чемпионате НХЛ в истории «Рейнджерс»
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В эти минуты в Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
2-й период
0 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Панарин, Линдгрен) – 14:15     0:2 Линдгрен (Фокс, Лафреньер) – 21:59    

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей. Единственную на данный момент шайбу в матче забросил российский нападающий Артемий Панарин.

Таким образом, Панарин набрал 104-е очко в нынешнем сезоне НХЛ и обошёл Майка Роджерса по очкам в одном регулярном чемпионате НХЛ. Следующей целью Панарина является показатель Вика Хэдфилда (106).

Клубный рекорд принадлежит Яромиру Ягру (123, 2005/2006), на втором месте располагается Жан Рателль (109, 1971/1972), топ-3 замыкает Марк Мессье (107, 1991/1992).

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