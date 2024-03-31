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Овечкин принял участие в матче с «Бостоном», Ранее он пропустил тренировку «Вашингтона»

Овечкин принял участие в матче с «Бостоном», Ранее он пропустил тренировку «Вашингтона»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз».

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1-й период
0 : 0
Бостон Брюинз
Бостон

Российский форвард попал в состав. Напомним, ранее Овечкин пропустил последнюю тренировку клуба. Сообщается, что россиянину дали время на отдых после последних игр команды.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 70 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 26 голов и 32 результативные передачи.

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 81 очко. «Бостон», в свою очередь, занимает четвёртое место, записав в свой актив 99 очков.

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