Овечкин принял участие в матче с «Бостоном», Ранее он пропустил тренировку «Вашингтона»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз».

Российский форвард попал в состав. Напомним, ранее Овечкин пропустил последнюю тренировку клуба. Сообщается, что россиянину дали время на отдых после последних игр команды.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 70 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 26 голов и 32 результативные передачи.

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 81 очко. «Бостон», в свою очередь, занимает четвёртое место, записав в свой актив 99 очков.

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