Овечкин вышел на 35-е место по числу матчей в истории НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Бостон Брюинз».

На момент написания новости проходит первый период. В этой встрече принимает участие российский нападающий Александр Овечкин. Для россиянина этот матч стал 1417-м в карьере НХЛ. По этому показателю он обошёл бывшего канадского защитника «Калгари Флэймз» и «Сент-Луис Блюз» Аллана Макинниса и сравнялся с Люком Ричардсоном. Теперь Овечкин занимает 35-е место.

Следующей целью Овечкина является Пэт Вербик, на счету которого 1424 матча.

Рекордсменом по количеству матчей в НХЛ является Патрик Марло, на счету которого 1779 игр.