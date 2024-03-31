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Овечкин вышел на 35-е место по числу матчей в истории НХЛ

Овечкин вышел на 35-е место по числу матчей в истории НХЛ
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Бостон Брюинз».

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1-й период
0 : 0
Бостон Брюинз
Бостон

На момент написания новости проходит первый период. В этой встрече принимает участие российский нападающий Александр Овечкин. Для россиянина этот матч стал 1417-м в карьере НХЛ. По этому показателю он обошёл бывшего канадского защитника «Калгари Флэймз» и «Сент-Луис Блюз» Аллана Макинниса и сравнялся с Люком Ричардсоном. Теперь Овечкин занимает 35-е место.

Следующей целью Овечкина является Пэт Вербик, на счету которого 1424 матча.

Рекордсменом по количеству матчей в НХЛ является Патрик Марло, на счету которого 1779 игр.

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