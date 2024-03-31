Кучеров обошёл Козлова по очкам среди россиян в истории НХЛ

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».
На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:1 в пользу «Тампы». В этой встрече российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей. Таким образом, он набрал 854 очка за карьеру в НХЛ и обошёл Вячеслава Козлова по очкам за карьеру в НХЛ среди россиян.
Кучеров вышел на чистое восьмое место по этому показателю. Кучерова является результат Ильи Ковальчука, который набрал 876 очков в 926 матчах.
Рекорд по очкам среди россиян принадлежит форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, на счету которого 1543 очка.
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