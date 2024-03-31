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Кучеров обошёл Козлова по очкам среди россиян в истории НХЛ

Кучеров обошёл Козлова по очкам среди россиян в истории НХЛ
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В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Палмьери (Пулок, Райлли) – 02:25     1:1 Рэддиш (Кучеров, Чирелли) – 14:25 (pp)     2:1 Чирелли (Пербикс, Хагель) – 15:00     3:1 Стэмкос (Лиллеберг, Хагель) – 40:21     4:1 Чирелли (Кучеров, Хедман) – 57:14    

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:1 в пользу «Тампы». В этой встрече российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей. Таким образом, он набрал 854 очка за карьеру в НХЛ и обошёл Вячеслава Козлова по очкам за карьеру в НХЛ среди россиян.

Кучеров вышел на чистое восьмое место по этому показателю. Кучерова является результат Ильи Ковальчука, который набрал 876 очков в 926 матчах.

Рекорд по очкам среди россиян принадлежит форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, на счету которого 1543 очка.

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