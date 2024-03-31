Кучеров преодолел отметку в 125 очков в нынешнем сезоне НХЛ

Сегодня, 31 марта, «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Амали-Арена» в Тампе завершилась со счётом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0).

Российский нападающий хозяев Никита Кучеров отметился в этой встрече двумя результативными передачами. Этот результат помог россиянину преодолеть отметку в 125 очков в текущей регулярке. Теперь на счету Кучерова 126 результативных баллов.

Напомним, на данный момент 30-летний Кучеров занимает второе место в гонке бомбардиров нынешнего сезона, уступая лишь одно очко лидеру «Колорадо Эвеланш» Натану Маккиннону (127). Третьим идёт звёздный форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (125).