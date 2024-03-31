Кучеров преодолел отметку в 125 очков в нынешнем сезоне НХЛ
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Сегодня, 31 марта, «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Амали-Арена» в Тампе завершилась со счётом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0).
Российский нападающий хозяев Никита Кучеров отметился в этой встрече двумя результативными передачами. Этот результат помог россиянину преодолеть отметку в 125 очков в текущей регулярке. Теперь на счету Кучерова 126 результативных баллов.
Напомним, на данный момент 30-летний Кучеров занимает второе место в гонке бомбардиров нынешнего сезона, уступая лишь одно очко лидеру «Колорадо Эвеланш» Натану Маккиннону (127). Третьим идёт звёздный форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (125).
НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Палмьери (Пулок, Райлли) – 02:25 1:1 Рэддиш (Кучеров, Чирелли) – 14:25 (pp) 2:1 Чирелли (Пербикс, Хагель) – 15:00 3:1 Стэмкос (Лиллеберг, Хагель) – 40:21 4:1 Чирелли (Кучеров, Хедман) – 57:14
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