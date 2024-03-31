Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кучеров преодолел отметку в 125 очков в нынешнем сезоне НХЛ

Кучеров преодолел отметку в 125 очков в нынешнем сезоне НХЛ
Комментарии

Сегодня, 31 марта, «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Амали-Арена» в Тампе завершилась со счётом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0).

Российский нападающий хозяев Никита Кучеров отметился в этой встрече двумя результативными передачами. Этот результат помог россиянину преодолеть отметку в 125 очков в текущей регулярке. Теперь на счету Кучерова 126 результативных баллов.

Напомним, на данный момент 30-летний Кучеров занимает второе место в гонке бомбардиров нынешнего сезона, уступая лишь одно очко лидеру «Колорадо Эвеланш» Натану Маккиннону (127). Третьим идёт звёздный форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (125).

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Палмьери (Пулок, Райлли) – 02:25     1:1 Рэддиш (Кучеров, Чирелли) – 14:25 (pp)     2:1 Чирелли (Пербикс, Хагель) – 15:00     3:1 Стэмкос (Лиллеберг, Хагель) – 40:21     4:1 Чирелли (Кучеров, Хедман) – 57:14    
Материалы по теме
Кучеров обошёл Козлова по очкам среди россиян в истории НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android