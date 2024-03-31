Впервые за 31 год в регулярном сезоне НХЛ три игрока набрали 125+ очков

Сегодня в Национальной хоккейной лиги состоялись сразу три матча с участием трёх лучших бомбардиров нынешнего сезона. Свои игры провели «Тампа» Никиты Кучерова, «Эдмонтон» Коннора Макдэвида и «Колорадо» Натана Маккиннона.

В каждой из трёх встреч указанные хоккеисты записали в свой актив результативные действия и улучшили личные показатели по очкам в текущей регулярке. Кучеров стал автором двух результативных передач, Маккиннон оформил дубль и сделал те же две результативные передачи, а Макдэвид также сделал дубль и стал автором голевого паса.

Таким образом, Маккиннон набрал 127 очков в нынешнем сезоне и занимает первое место. На втором месте находится российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (126). Третье место занимает канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, на счету которого 125 очков. Впервые с сезона-1992/1993 года сразу трое хоккеистов лиги набрали 125+ очков. В последний раз такое было 31 год назад.

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