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Самсонов оформил 13-й шат-аут в карьере в матче с «Баффало»

Самсонов оформил 13-й шат-аут в карьере в матче с «Баффало»
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Этой ночью в Баффало (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» уступил «Торонто Мэйпл Лифс» (0:3).

Российский голкипер гостей Илья Самсонов оформил в этой встрече свой 13-й шат-аут за карьеру в НХЛ. В игре с «Сэйбрз» россиянин отразил все 34 броска по своим воротам.

В текущем регулярном чемпионате на счету 27-летнего Самсонова 35 матчей, в которых он отражал 89,3% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 3,03.

Напомним, Самсонов неудачно провёл первую половину сезона, из-за чего во время новогодних праздников даже был выставлен на драфт отказов и отправлялся в АХЛ.

«Торонто» занимает третье место в Атлантическом дивизионе с 93 очками.

Регулярный чемпионат НХЛ завершается в середине апреля.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
0 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Таварес (Нюландер, Тимминс) – 04:58     0:2 Робертсон (Нис) – 22:34     0:3 Мэттьюс (Тимминс) – 54:23    
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