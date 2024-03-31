Самсонов оформил 13-й шат-аут в карьере в матче с «Баффало»

Этой ночью в Баффало (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» уступил «Торонто Мэйпл Лифс» (0:3).

Российский голкипер гостей Илья Самсонов оформил в этой встрече свой 13-й шат-аут за карьеру в НХЛ. В игре с «Сэйбрз» россиянин отразил все 34 броска по своим воротам.

В текущем регулярном чемпионате на счету 27-летнего Самсонова 35 матчей, в которых он отражал 89,3% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 3,03.

Напомним, Самсонов неудачно провёл первую половину сезона, из-за чего во время новогодних праздников даже был выставлен на драфт отказов и отправлялся в АХЛ.

«Торонто» занимает третье место в Атлантическом дивизионе с 93 очками.

Регулярный чемпионат НХЛ завершается в середине апреля.