Самсонов оформил 13-й шат-аут в карьере в матче с «Баффало»
Поделиться
Этой ночью в Баффало (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» уступил «Торонто Мэйпл Лифс» (0:3).
Российский голкипер гостей Илья Самсонов оформил в этой встрече свой 13-й шат-аут за карьеру в НХЛ. В игре с «Сэйбрз» россиянин отразил все 34 броска по своим воротам.
В текущем регулярном чемпионате на счету 27-летнего Самсонова 35 матчей, в которых он отражал 89,3% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 3,03.
Напомним, Самсонов неудачно провёл первую половину сезона, из-за чего во время новогодних праздников даже был выставлен на драфт отказов и отправлялся в АХЛ.
«Торонто» занимает третье место в Атлантическом дивизионе с 93 очками.
Регулярный чемпионат НХЛ завершается в середине апреля.
НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
0 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Таварес (Нюландер, Тимминс) – 04:58 0:2 Робертсон (Нис) – 22:34 0:3 Мэттьюс (Тимминс) – 54:23
Материалы по теме
Комментарии
- 31 марта 2024
-
06:57
-
06:44
-
06:31
-
06:28
-
06:18
-
06:10
-
05:59
-
05:35
-
05:29
-
05:14
-
05:02
-
04:50
-
04:46
-
04:43
-
04:22
-
04:13
-
03:52
-
03:47
-
03:02
-
02:31
-
02:15
-
01:56
-
01:37
-
01:29
-
01:16
- 30 марта 2024
-
23:59
-
23:45
-
23:25
-
23:00
-
22:46
-
22:26
-
22:20
-
22:05
-
21:56
-
21:45