«Он был скалой». Главный тренер «Тампы» — об игре Василевского с «Айлендерс»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал игру своего вратаря Андрея Василевского в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1).
«Он был скалой. Просто пересмотрите матч. Когда «Айлендерс» действительно прибавили во втором периоде, ему пришлось сделать несколько важных сейвов, чтобы дать нам преимущество перед третьим. Это именно то, чего ты и ждёшь от этого парня. Когда на твоих глазах команда рассыпается, должен быть кто-то, кто наведёт порядок, и Васи именно это и сделал сегодня», — приводит слова Купера журналист Крис Кренн в социальных сетях.
В текущем регулярном чемпионате на счету 29-летнего Василевского 46 матчей, в которых он отражал 89,9% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,88 и двух шат-аутах.
«Тампа» набрала 89 очков и занимает четвёртое место в Атлантическом дивизионе, продолжая борьбу за плей-офф.
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