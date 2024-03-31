Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Он был скалой». Главный тренер «Тампы» — об игре Василевского с «Айлендерс»

«Он был скалой». Главный тренер «Тампы» — об игре Василевского с «Айлендерс»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал игру своего вратаря Андрея Василевского в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1).

«Он был скалой. Просто пересмотрите матч. Когда «Айлендерс» действительно прибавили во втором периоде, ему пришлось сделать несколько важных сейвов, чтобы дать нам преимущество перед третьим. Это именно то, чего ты и ждёшь от этого парня. Когда на твоих глазах команда рассыпается, должен быть кто-то, кто наведёт порядок, и Васи именно это и сделал сегодня», — приводит слова Купера журналист Крис Кренн в социальных сетях.

В текущем регулярном чемпионате на счету 29-летнего Василевского 46 матчей, в которых он отражал 89,9% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,88 и двух шат-аутах.

«Тампа» набрала 89 очков и занимает четвёртое место в Атлантическом дивизионе, продолжая борьбу за плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Палмьери (Пулок, Райлли) – 02:25     1:1 Рэддиш (Кучеров, Чирелли) – 14:25 (pp)     2:1 Чирелли (Пербикс, Хагель) – 15:00     3:1 Стэмкос (Лиллеберг, Хагель) – 40:21     4:1 Чирелли (Кучеров, Хедман) – 57:14    
Материалы по теме
Кучеров преодолел отметку в 125 очков в нынешнем сезоне НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android