Лафреньер повторил рекорд всех времён среди игроков 22 лет и младше в истории «Рейнджерс»

Этой ночью в Темпе (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:8).

Нападающий гостей Алекси Лафреньер записал на свой счёт в этой встрече хет-трик и две результативные передачи.

Таким образом, 22-летний канадец повторил рекорд всех времён в истории «синерубашечников» по количеству очков за матч (5) среди игроков его возраста, либо младше. Ранее это удавалось шестерым хоккеистам: Гранту Уорвику, Рику Миддлтону, Дону Мёрдоку (дважды), Дону Мэлоуни, Томасу Сандстрёму и Брайану Литчу.

Всего в нынешнем сезоне на счету Лафреньера 52 (25+27) очка в 74 матчах.

Напомним, «Рейнджерс» уже обеспечили себе участие в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.