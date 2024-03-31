Лафреньер повторил рекорд всех времён среди игроков 22 лет и младше в истории «Рейнджерс»
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Этой ночью в Темпе (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:8).
Нападающий гостей Алекси Лафреньер записал на свой счёт в этой встрече хет-трик и две результативные передачи.
Таким образом, 22-летний канадец повторил рекорд всех времён в истории «синерубашечников» по количеству очков за матч (5) среди игроков его возраста, либо младше. Ранее это удавалось шестерым хоккеистам: Гранту Уорвику, Рику Миддлтону, Дону Мёрдоку (дважды), Дону Мэлоуни, Томасу Сандстрёму и Брайану Литчу.
Всего в нынешнем сезоне на счету Лафреньера 52 (25+27) очка в 74 матчах.
Напомним, «Рейнджерс» уже обеспечили себе участие в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.
НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
5 : 8
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Панарин, Линдгрен) – 14:15 0:2 Линдгрен (Фокс, Лафреньер) – 21:59 1:2 Маччелли (Макбэйн, Доан) – 26:27 1:3 Лафреньер (Трочек, Панарин) – 26:45 2:3 Келлер (Шмальц) – 31:06 3:3 Бьюгстад (Шмальц) – 39:18 3:4 Крайдер (Рослович, Линдгрен) – 45:45 3:5 Джонс (Лафреньер, Панарин) – 47:16 3:6 Гудроу – 49:33 (sh) 4:6 Круз (Кули, Бьюгстад) – 52:21 (pp) 5:6 Кули (Вялимяки, Маччелли) – 54:26 5:7 Панарин (Какко) – 57:35 5:8 Лафреньер (Трочек, Фокс) – 59:45
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