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Реакция жены Овечкина на нереализованный буллит мужа. Видео

Реакция жены Овечкина на нереализованный буллит мужа. Видео
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Этой ночью в Вашингтоне прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Бостон Брюинз» (2:3 Б).

Российский капитан хозяев Александр Овечкин не отметился в этой встрече результативными действиями. Также Овечкин не смог реализовать буллит в послематчевой серии, который мог принести его команде победу.

Отметим, что на трибуне присутствовала супруга Овечкина Анастасия Шубская.

«Чемпионат» предлагает посмотреть реакцию жены российского суперфорварда на нереализованный буллит мужа:

ВИДЕО

Тем не менее, несмотря на поражение, «Кэпиталз» заработали одно очко и смогли обойти «Филадельфию Флайерз» в турнирной таблице Столичного дивизиона благодаря поражению «лётчиков» в матче с «Чикаго» (1:5). Теперь «Вашингтон» занимает третье место с 82 очками, столько же и у «Флайерз», однако у первых на две игры меньше, благодаря чему именно они находятся выше.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
Б
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Линдхольм (Заха, Пастрняк) – 18:47     1:1 Сгарбосса (Дженсен, Дауд) – 21:20     1:2 Бичер – 22:22     2:2 Карлсон (Пасиоретти, Строум) – 34:03 (pp)     2:3 Шаттенкирк – 65:00    
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