Реакция жены Овечкина на нереализованный буллит мужа. Видео

Этой ночью в Вашингтоне прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Бостон Брюинз» (2:3 Б).

Российский капитан хозяев Александр Овечкин не отметился в этой встрече результативными действиями. Также Овечкин не смог реализовать буллит в послематчевой серии, который мог принести его команде победу.

Отметим, что на трибуне присутствовала супруга Овечкина Анастасия Шубская.

«Чемпионат» предлагает посмотреть реакцию жены российского суперфорварда на нереализованный буллит мужа:

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Тем не менее, несмотря на поражение, «Кэпиталз» заработали одно очко и смогли обойти «Филадельфию Флайерз» в турнирной таблице Столичного дивизиона благодаря поражению «лётчиков» в матче с «Чикаго» (1:5). Теперь «Вашингтон» занимает третье место с 82 очками, столько же и у «Флайерз», однако у первых на две игры меньше, благодаря чему именно они находятся выше.