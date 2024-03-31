«Просто нет слов». Мэттьюс — об игре Самсонова в матче с «Баффало»

Звёздный нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс высказался об игре российского голкипера своей команды Ильи Самсонова в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (3:0), в котором он оформил свой 13-й шат-аут за карьеру в НХЛ.

«Честно говоря, у меня просто нет слов. Он был невероятен», — приводит слова Мэттьюса журналист Марк Мастерс в социальных сетях.

В текущем регулярном чемпионате на счету 27-летнего Самсонова 35 матчей, в которых он отражал 89,3% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 3,03.

Напомним, Самсонов неудачно провёл первую половину сезона, из-за чего во время новогодних праздников даже был выставлен на драфт отказов и отправлялся в АХЛ.

«Торонто» занимает третье место в Атлантическом дивизионе с 93 очками.