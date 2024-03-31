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Джонатан Куик стал рекордсменом по победам среди американских голкиперов НХЛ

Джонатан Куик стал рекордсменом по победам среди американских голкиперов НХЛ
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Сегодня, 31 марта, «Аризона Койотс» на своей площадке уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Маллетт-Арена» в Темпе завершилась со счётом 5:8 (0:1, 3:2, 2:5).

Вратарь «Рейнджерс» Джонатан Куик одержал свою 392-ю победу в в 778 матчах в карьере и установил рекорд среди американских голкиперов в истории НХЛ. Предыдущий рекорд принадлежал Райану Миллеру (391 победа в 796 играх). Тройку замыкает вратарь Джон Ванбисбрук, одержавший 374 победы в 882 матчах.

В нынешнем сезоне 38-летний Куик принял участие в 25 матчах в регулярном чемпионате, в которых одержал 17 побед. Также на его счету два шат-аута. В среднем американец пропускает 2,54 шайбы за матч с процентом отражённых бросков 91,3%.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
5 : 8
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Панарин, Линдгрен) – 14:15     0:2 Линдгрен (Фокс, Лафреньер) – 21:59     1:2 Маччелли (Макбэйн, Доан) – 26:27     1:3 Лафреньер (Трочек, Панарин) – 26:45     2:3 Келлер (Шмальц) – 31:06     3:3 Бьюгстад (Шмальц) – 39:18     3:4 Крайдер (Рослович, Линдгрен) – 45:45     3:5 Джонс (Лафреньер, Панарин) – 47:16     3:6 Гудроу – 49:33 (sh)     4:6 Круз (Кули, Бьюгстад) – 52:21 (pp)     5:6 Кули (Вялимяки, Маччелли) – 54:26     5:7 Панарин (Какко) – 57:35     5:8 Лафреньер (Трочек, Фокс) – 59:45    
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