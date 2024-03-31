Джонатан Куик стал рекордсменом по победам среди американских голкиперов НХЛ

Сегодня, 31 марта, «Аризона Койотс» на своей площадке уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Маллетт-Арена» в Темпе завершилась со счётом 5:8 (0:1, 3:2, 2:5).
Вратарь «Рейнджерс» Джонатан Куик одержал свою 392-ю победу в в 778 матчах в карьере и установил рекорд среди американских голкиперов в истории НХЛ. Предыдущий рекорд принадлежал Райану Миллеру (391 победа в 796 играх). Тройку замыкает вратарь Джон Ванбисбрук, одержавший 374 победы в 882 матчах.
В нынешнем сезоне 38-летний Куик принял участие в 25 матчах в регулярном чемпионате, в которых одержал 17 побед. Также на его счету два шат-аута. В среднем американец пропускает 2,54 шайбы за матч с процентом отражённых бросков 91,3%.
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