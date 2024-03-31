Овечкин провёл смену длиной более четырёх минут в овертайме матча с «Бостоном»

Этой ночью в Вашингтоне прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Бостон Брюинз» (2:3 Б).

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провёл смену длиной более четырёх минут в овертайме. «Кэпиталз» получили четырёхминутное большинство на первой минуте овертайма. Россиянин не уходил со льда во время реализации лишнего и за четыре минуты и три секунды нанёс два броска по воротам.

По итогам матча Овечкину не удалось отметиться результативными действиями. Российский нападающий не реализовал потенциально победный послематчевый буллит.

После 73 матчей «Вашингтон» занимает седьмое место в Восточной конференции с 82 очками. Следующий матч «Вашингтон» проведёт в гостях с «Баффало Сэйбрз».