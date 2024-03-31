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«Миннесота» лишилась очка за пропущенную шайбу в овертайме при снятом вратаре

«Миннесота» лишилась очка за пропущенную шайбу в овертайме при снятом вратаре
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Сегодня, 31 марта, «Миннесота Уайлд» на своей площадке уступила «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей в овертайме (0:0, 1:0, 0:1, 1:0).

Для «Миннесоты» победа в этом матче имела большое значение для продолжения борьбы за плей-офф. Тренерский штаб «Уайлд» во второй раз в сезоне решился на замену вратаря шестым полевым игроком в овертайме. Однако нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо поразил пустые ворота и принёс гостям победу.

По правилам НХЛ команда, пропустившая гол в овертайме при заменённом вратаре, лишается заработанного очка за овертайм. Таким образом, «Миннесота» не заработала ни одного очка по итогам матча и с большой долей вероятности не попадёт в плей-офф.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2024, суббота. 22:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 2
Т
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Капризов (Болди, Фэйбер) – 36:44 (pp)     1:1 Амадио (Стивенсон, Мартинес) – 53:43     1:2 Маршессо (Карлссон) – 63:30    
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