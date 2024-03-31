Эмоции Остона Мэттьюса после 60 гола в сезоне

Этой ночью в Баффало (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» уступил «Торонто Мэйпл Лифс» (0:3).

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс отметился заброшенной шайбой в концовке матча. Таким образом, этот гол стал для 26-летнего американца 60-м в нынешней регулярке. Он стал первым игроком лиги в XXI веке с двумя такими сезонами (впервые в сезоне-2021/2022 – 60 шайб в 73 играх). Американец бурно отпраздновал историческое достижение.

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Отметим, что в Баффало традиционно приезжает много болельщиков «Торонто», так как штат Нью-Йорк находится на границе с Канадой, а билеты на матчи «Сэйбрз» значительно дешевле, чем на «Мэйпл Лифс».

В текущем сезоне Мэттьюс провёл 72 матча, в которых забросил 60 шайб и отдал 35 результативных передач.