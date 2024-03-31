Эмоции Остона Мэттьюса после 60 гола в сезоне

Этой ночью в Баффало (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» уступил «Торонто Мэйпл Лифс» (0:3).
Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс отметился заброшенной шайбой в концовке матча. Таким образом, этот гол стал для 26-летнего американца 60-м в нынешней регулярке. Он стал первым игроком лиги в XXI веке с двумя такими сезонами (впервые в сезоне-2021/2022 – 60 шайб в 73 играх). Американец бурно отпраздновал историческое достижение.
Отметим, что в Баффало традиционно приезжает много болельщиков «Торонто», так как штат Нью-Йорк находится на границе с Канадой, а билеты на матчи «Сэйбрз» значительно дешевле, чем на «Мэйпл Лифс».
В текущем сезоне Мэттьюс провёл 72 матча, в которых забросил 60 шайб и отдал 35 результативных передач.
- 31 марта 2024
-
09:35
-
09:15
-
08:55
-
08:40
-
08:25
-
08:10
-
08:01
-
07:42
-
07:30
-
07:17
-
06:57
-
06:44
-
06:31
-
06:28
-
06:18
-
06:10
-
05:59
-
05:35
-
05:29
-
05:14
-
05:02
-
04:50
-
04:46
-
04:43
-
04:22
-
04:13
-
03:52
-
03:47
-
03:02
-
02:31
-
02:15
-
01:56
-
01:37
-
01:29
-
01:16