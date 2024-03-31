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Эмоции Остона Мэттьюса после 60 гола в сезоне

Эмоции Остона Мэттьюса после 60 гола в сезоне
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Этой ночью в Баффало (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» уступил «Торонто Мэйпл Лифс» (0:3).

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс отметился заброшенной шайбой в концовке матча. Таким образом, этот гол стал для 26-летнего американца 60-м в нынешней регулярке. Он стал первым игроком лиги в XXI веке с двумя такими сезонами (впервые в сезоне-2021/2022 – 60 шайб в 73 играх). Американец бурно отпраздновал историческое достижение.

ВИДЕО

Отметим, что в Баффало традиционно приезжает много болельщиков «Торонто», так как штат Нью-Йорк находится на границе с Канадой, а билеты на матчи «Сэйбрз» значительно дешевле, чем на «Мэйпл Лифс».

В текущем сезоне Мэттьюс провёл 72 матча, в которых забросил 60 шайб и отдал 35 результативных передач.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
0 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Таварес (Нюландер, Тимминс) – 04:58     0:2 Робертсон (Нис) – 22:34     0:3 Мэттьюс (Тимминс) – 54:23    
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