«Круто! Жду, когда он забьёт 70». Самсонов оценил 60 голов Мэттьюса в сезоне НХЛ

Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов оценил 60-й гол Остона Мэттюса в текущем сезоне в матче с «Баффало» (3:0).

«Это круто, не каждый год такое случается. Это очень круто. Я просто жду, когда он забьёт 70. Это моя маленькая мечта, хочу увидеть 70 голов Остона в этом году. Он каждый год нас удивляет. В прошлом году мы увидели, как он пашет в зоне обороны. В этом году он пашет на обеих концах площадки, и в обороне хорош, и гол опять забил», — цитирует Самсонова пресс-служба клуба.

Мэттьюс стал первым игроком лиги в XXI веке с двумя такими сезонами (впервые в сезоне-2021/2022 – 60 шайб в 73 играх). В текущем сезоне Мэттьюс провёл 72 матча, в которых забросил 60 шайб и отдал 35 результативных передач.