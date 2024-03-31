Киф: тренер вратарей «Торонто» назвал игру Самсонова с «Баффало» лучшей в сезоне

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф высоко оценил игру российского голкипера Ильи Самсонова в матче с «Баффало» (3:0). Вратарь отразил все 34 броска и был признан первой звездой матча.

«Самсонов был невероятен, особенно в третьем периоде, когда соперник стал чаще доводить броски до наших ворот. Он был великолепен. Он просто талантливый вратарь, который нашёл свою игру пару месяцев назад. Он верит в себя и работал над этим. После матча я поговорил с Кёртисом Сэнфордом (тренером вратарей «Торонто». – Прим. «Чемпионата»), он считает, что технически это была лучшая игра Ильи в сезоне – то, как он двигался в воротах, как всё контролировал, как занимал правильную позицию, чтобы делать важные сейвы», — цитирует Кифа пресс-служба клуба.

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