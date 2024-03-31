Нападающий Александр Хмелевски посетил матч хоккеистов «Салавата Юлаева» 2007 года рождения, сообщает пресс-служба «Толпара». Ранее агент хоккеиста Станислав Романов сообщал, что договорённости о новом контракте с «Салаватом Юлаевым» и игрока нет. Некоторые СМИ сообщали, что Хмелевски намерен продлить карьеру за океаном.

«С такой поддержкой не могли проиграть в «Зелёном дерби», — говорится в сообщении пресс-службы уфимцев.

Фото: ХК «Толпар»

Напомним, контракт Хмелевски с клубом из столицы Башкортостана рассчитан до 30 апреля нынешнего года. В текущем плей-офф он провёл все шесть матчей, в которых записал на свой счёт две заброшенные шайбы и пять результативных передач. В регулярном чемпионате в его активе 56 (27+29) очков в 67 играх.