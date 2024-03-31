Александр Кожевников дал оценку сезону КХЛ в исполнении омского «Авангарда»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил сезон в исполнении «Авангарда». По итогам регулярного чемпионата омичи заняли второе место в таблице Восточной конференции, а в плей-офф во втором раунде уступили ярославскому «Локомотиву» в серии из семи матчей.

«Как оценю сезон «Авангарда»? На твёрдую четвёрку. Ещё летом был уверен в том, что после кадровой передряги фактически разрушенный «Авангард» обречён на провал. Там не было ни вратаря, ни первого звена, ни второго, ни какой-то идеи.

Но Антон Курьянов и Ко проявили себя кризисными менеджерами, быстро слепили симпатичную команду. Да и по ходу сезона многие обмены сработали. Смогли, например, найти достойного вратаря Хомченко, мне он в плей-офф запомнился», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

В прошлом сезоне-2022/2023 «Авангард» дошёл до финала Восточной конференции, где уступил казанскому «Ак Барсу» в серии из пяти матчей.

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