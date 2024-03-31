«Шанс был, просто не взяли его». Мальцев подвёл итоги серии «Спартака» с «Металлургом»

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев подвёл итоги серии второго раунда с магнитогорским «Металлургом», которую красно-белые проиграли в шести матчах и завершили сезон КХЛ. Шестой матч серии «Спартак» проиграл со счётом 0:3.

«Нелепо сейчас, наверное, рассуждать в духе: могли – не могли. Меньше реализовали, больше ошибались. Шанс, считаю, был просто не взяли его.

Был, потому что внутри команды коллектив классный. И тренеры нас объединяли общей идеей и болельщики. Пол карьеры провёл в Питере, другую половину в Америке, в Спартаке всего несколько месяцев, но иногда в голове начинало звучать «Я, Ты, Мы — Спартак Москва». От этого всего пока очень обидно, но наиграли, на что наиграли. Пока так. Всем огромное спасибо за поддержку!» — написал Мальцев в своём телеграм-канале.

В трёх из четырёх поражений в серии «Спартак» не смог забросить ни одной шайбы. Красно-белые по итогам регулярного чемпионата КХЛ стали самой результативной командой.