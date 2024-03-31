В полуфинале МХЛ «Чайка» за период отыгралась у «Локо» с 0:3 и повела в счёте 4:3

В Ярославле на стадионе «Локомотив» в эти минуты проходит первый матч полуфинальной серии МХЛ между местным «Локомотивом» и «Чайкой». После второго периода впереди нижегородцы со счётом 4:3.

Первый период закончился подавляющим преимуществом «Локо» по счёту 3:0. Шайбы в составе ярославской команды забросили Дмитрий Ябелов, Максим Белоусов и Кирилл Емельянов. Однако во втором периоде гостям удалось перевернуть ход игры. Второй игровой отреозок завершился победой «Чайки» со счётом 4:0. Дублем отметился Глеб Чесноков и по шайбе забросили Никита Артамонов и Артём Проничкин.

Напомним, во втором раунде плей-офф МХЛ «Локо» обыграл «Алмаз» со счётом 3:1, а «Чайка» обыграла «Мамонтов Югры» в четырёх матчах.