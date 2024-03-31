«Локо» одержал победу над «Чайкой» в первом матче полуфинальной серии МХЛ с девятью голами

В Ярославле на стадионе «Локомотив» прошёл первый матч полуфинальной серии МХЛ между местным «Локомотивом» и «Чайкой». Победу в результативном матче одержали ярославцы со счётом 5:4 в овертайме.

Первый период закончился подавляющим преимуществом «Локо» по счёту 3:0. Шайбы в составе ярославской команды забросили Дмитрий Ябелов, Максим Белоусов и Кирилл Емельянов. Однако во втором периоде гостям удалось перевернуть ход игры. Второй игровой отреозок завершился победой «Чайки» со счётом 4:0. Дублем отметился Глеб Чесноков и по шайбе забросили Никита Артамонов и Артём Проничкин. В третьем ериоде ярославцам удалось сравнять счёт. Игра перешла в овертайм, где победный гол забил Леонид Зилев.

Второй матч серии пройдёт завтра в Ярославле.