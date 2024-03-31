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«Локо» одержал победу над «Чайкой» в первом матче полуфинальной серии МХЛ с девятью голами

«Локо» одержал победу над «Чайкой» в первом матче полуфинальной серии МХЛ с девятью голами
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В Ярославле на стадионе «Локомотив» прошёл первый матч полуфинальной серии МХЛ между местным «Локомотивом» и «Чайкой». Победу в результативном матче одержали ярославцы со счётом 5:4 в овертайме.

Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
31 марта 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Локо
Ярославль
Окончен
5 : 4
ОТ
Чайка
Нижний Новгород
1:0 Ябелов (Коростелёв) – 02:46 (5x5)     2:0 Белоусов (Емельянов, Зилев) – 11:16 (5x5)     3:0 Емельянов (Лутцев, Сурин) – 19:54 (5x5)     3:1 Артамонов (Проничкин) – 20:36 (5x5)     3:2 Проничкин (Чесноков, Куприянов) – 22:31 (5x5)     3:3 Чесноков (Стафеев, Жарков) – 26:23 (5x5)     3:4 Чесноков (Сальников, Варлаков) – 36:29 (5x5)     4:4 Конов (Лутцев, Лабуткин) – 41:27 (5x5)     5:4 Зилев (Коростелёв, Лабуткин) – 64:40 (5x5)    

Первый период закончился подавляющим преимуществом «Локо» по счёту 3:0. Шайбы в составе ярославской команды забросили Дмитрий Ябелов, Максим Белоусов и Кирилл Емельянов. Однако во втором периоде гостям удалось перевернуть ход игры. Второй игровой отреозок завершился победой «Чайки» со счётом 4:0. Дублем отметился Глеб Чесноков и по шайбе забросили Никита Артамонов и Артём Проничкин. В третьем ериоде ярославцам удалось сравнять счёт. Игра перешла в овертайм, где победный гол забил Леонид Зилев.

Второй матч серии пройдёт завтра в Ярославле.

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