Вячеслав Быков: очень надеюсь на земляков из «Трактора» в завоевании Кубка Гагарина

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился ожиданиями от серии 1/2 финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором».

«Обе команды со своим традиционным почерком и традициями. У кого амбиций и мастерства больше, тот и будет иметь преимущество. И плюс аналитическая работа тренерского штаба. Буду болеть за «Трактор»? Безусловно! Очень надеюсь на земляков в завоевании Кубка Гагарина», — цитирует Быкова «РБ Спорт».

Напомним, «Трактор» во втором раунде плей-офф КХЛ обыграл московское «Динамо» в четырёх матчах. Ярославский «Локомотив» затянул серию с «Авангардом», но всё-таки оказался сильнее в седьмом матче серии. Первый матч серии с «Трактором» пройдёт 2 апреля в Ярославле.