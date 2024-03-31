Трёхкратный чемпион мира назвал главных фаворитов полуфиналов Кубка Гагарина — 2024

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина, бывший нападающий московского «Динамо» и «Авангарда» Алексей Терещенко считает, что «Локомотив» и «Металлург» сыграют в финальной серии нынешнего розыгрыша плей-офф КХЛ.

«Какие команды окажутся в финале? Я думаю, что „Локомотив“ и „Металлург“. Екатеринбург тоже не сбрасываю со счетов, потому что команда провела первые два раунда очень прилично, обыграв „Ак Барс“ и СКА. Если они ещё и „Металлург“ выбьют, то это будет нонсенс», – сказал Терещенко в интервью Metaratings.ru.

«Металлург» в седьмой раз вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Его серия с «Автомобилистом» начнётся в Магнитогорске 3 апреля. Серия «Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск) стартует в Ярославле днём раньше, 2 апреля.

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше