Защитник «Автомобилиста» — о плей-офф: в нас никто не верил, это сыграло нам на руку

Защитник «Автомобилиста» Денис Баранцев оценил успешное выступление уральского клуба в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.

«Как удалось пройти так далеко? Это нам на руку сыграло, что от нас никто такого не ожидал, никто в нас не верил. А мы взяли и сделали это. На самом деле перед плей-офф мы всей командой, можно сказать, сплотились. И в двух прошедших сериях, возможно, показывали неяркую игру, но все вместе были целостным коллективом и бились друг за друга», — сказал Баранцев в интервью «Известиям».

Вчера, 30 марта, определились пары 1/2 финала Кубка Гагарина. В одном полуфинале ярославский «Локомотив» встретится с челябинским «Трактором». Вторую пару составили магнитогорский «Металлург» и екатеринбургский «Автомобилист».