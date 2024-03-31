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«Это два великих игрока». Макдэвид — о Кучерове и Маккинноне

«Это два великих игрока». Макдэвид — о Кучерове и Маккинноне
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался о стабильном и высоком уровне игры у форвардов «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова и «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона.

«Они уже второй год подряд близки [по результативности]. Это два великих игрока, которые всегда рядом. Оба играют очень хорошо, оба играют с особенными игроками. Весело наблюдать за этими двумя», — цитирует Макдэвида официальный сайт НХЛ.

Натан Маккиннон набрал 127 очков в этом сезоне и занимает первое место в списке бомбардиров. На втором месте находится российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (126). Третье место занимает канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, на счету которого 125 очков.

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