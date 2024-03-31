Фетисов: хочется спросить — кто мог дать команду, чтобы СКА предвзято судили?

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил заявление руководства СКА о предвзятом судействе армейского клуба в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.

«Хочется спросить, а кто мог дать команду, чтобы СКА предвзято судили? Есть ли такие люди, которые могут это сделать? На самом деле 20 тысяч людей ходит на хоккей, город живёт интересами СКА, не знаю, кто может на это пойти и ради чего, самое главное. Это просто невозможно. Случилось то, что случилось, команда проиграла, так скажем, по игре. Видел все эти голевые моменты, могу сказать, что Екатеринбург переиграл СКА в серии», — цитирует Фетисова «Советский спорт».

Впервые за 10 лет команда из Санкт-Петербурга не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В прошлом сезоне СКА в серии финала Западной конференции в шести матчах уступил ЦСКА.