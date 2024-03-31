Экс-нападающий «Спартака» заявил, что красно-белым в плей-офф не хватило опыта

Бывший нападающий «Спартака», чемпион СССР 1976 года Виктор Пачкалин оценил игру красно-белых в сезоне-2023/2024.

«У этого «Спартака» есть перспектива, это главное. Игра в чемпионате вообще обнадёжила, одно время шли на первом месте. Тройки были симпатичные, форварды Голдобин, Порядин — на верхних строчках списка бомбардиров. И вообще «Спартак» играл для зрителя, напоминая команду советской эпохи.

В плей-офф нужно что-то добавить? Там нужен прежде всего опыт. В «Спартаке» не так много возрастных игроков. Когда идут решающие матчи, всё решают мелочи. Для многих игроков «Спартака» это был первый плей-офф. Они набрались опыта. Тренеры усилят состав, и в следующем сезоне команда должна выступить лучше», — цитирует Пачкалина «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 30 марта, состоялся шестой матч четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Спартаком» и магнитогорским «Металлургом». «Магнитка» одержала победу со счётом 3:0 и выбила красно-белых из розыгрыша Кубка Гагарина. В регулярке красно-белые заняли четвёртое место в таблице Запада.