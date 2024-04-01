В «Северстали» рассказали, почему продлили контракт с Андреем Козыревым только на год

Директор «Северстали» Николай Канаков рассказал, почему продлили контракт с главным тренером Андреем Козыревым только на год.

«У нас изначально было соглашение по схеме 1+1. Тут чисто формально объявили, что подписали ещё на один сезон. Переговоров особо не было, мы все взрослые люди, отвечаем за свои слова. Сезон для нас закончен, подвели итоги и объявили, что продолжаем отношения с Андреем Леонидовичем.

Хотелось бы заключить более продолжительное соглашение с Козыревым? Безусловно. Почему бы и нет? Для нас это новая эра, новый этап в жизни череповецкого хоккея, новая кровь, новая вершина! Поэтому, имея синицу в руках, зачем искать журавля в небе? Мы работаем, у нас до 2025 года всё закреплено, нам ничего не мешает точно так же, например, весной следующего года или даже, может быть, раньше — в декабре этого года — продлить соглашение и объявить об этом», — сказал Канаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.