Сайт The Hockey News оценил, может ли Сергей Фёдоров возглавить «Детройт»

Журналист Сэм Стоктон в статье на сайте The Hockey News оценил, может ли российский тренер Сергей Фёдоров возглавить «Детройт Ред Уингз».

«Многие болельщики «Ред Уингз» с нетерпением ждут возвращения человека, выигравшего три Кубка Стэнли, «Харт Трофи» и два «Селки Трофи» за «Детройт» в качестве специалиста на скамейке запасных. Однако на данный момент нет никаких признаков того, что «красные крылья» рассматривают возможность смены тренера.

У Дерека Лалонда (нынешнего главного тренера «Детройта». — Прим. «Чемпионата») остался один год по его трёхлетнему контракту, и у нас нет оснований полагать, что генеральный менеджер Стив Айзерман рассматривает возможность сокращения соглашения. Возможно, влияет решение Фёдорова согласиться на оффер-шит с «Каролиной Харрикейнз» после несогласия с руководством в сезоне-1997/1998, а затем и переход в «Анахайм» в межсезонье 2003 года. Всё это испортило его отношения с семьёй Ильичей (владельцами «Детройта». — Прим. «Чемпионата»).

Если эта ситуация до сих пор не решена, трудно представить Фёдорова снова на скамейке запасных в «Детройте», — сказано в статье.

Напомним, Сергей Фёдоров покинет пост главного тренера ЦСКА по окончании контракта 30 апреля 2024 года.