Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сайт The Hockey News оценил, может ли Сергей Фёдоров возглавить «Детройт»

Сайт The Hockey News оценил, может ли Сергей Фёдоров возглавить «Детройт»
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Сэм Стоктон в статье на сайте The Hockey News оценил, может ли российский тренер Сергей Фёдоров возглавить «Детройт Ред Уингз».

«Многие болельщики «Ред Уингз» с нетерпением ждут возвращения человека, выигравшего три Кубка Стэнли, «Харт Трофи» и два «Селки Трофи» за «Детройт» в качестве специалиста на скамейке запасных. Однако на данный момент нет никаких признаков того, что «красные крылья» рассматривают возможность смены тренера.

У Дерека Лалонда (нынешнего главного тренера «Детройта». — Прим. «Чемпионата») остался один год по его трёхлетнему контракту, и у нас нет оснований полагать, что генеральный менеджер Стив Айзерман рассматривает возможность сокращения соглашения. Возможно, влияет решение Фёдорова согласиться на оффер-шит с «Каролиной Харрикейнз» после несогласия с руководством в сезоне-1997/1998, а затем и переход в «Анахайм» в межсезонье 2003 года. Всё это испортило его отношения с семьёй Ильичей (владельцами «Детройта». — Прим. «Чемпионата»).

Если эта ситуация до сих пор не решена, трудно представить Фёдорова снова на скамейке запасных в «Детройте», — сказано в статье.

Напомним, Сергей Фёдоров покинет пост главного тренера ЦСКА по окончании контракта 30 апреля 2024 года.

Материалы по теме
В ЦСКА официально объявили о назначении Ильи Воробьёва главным тренером команды
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android