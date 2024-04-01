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Токкет — о победе над «Анахаймом»: мы выиграли дуэль спецбригад

Токкет — о победе над «Анахаймом»: мы выиграли дуэль спецбригад
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Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ над «Анахайм Дакс» (3:2), который прошёл этой ночью.

«Забить два гола (в большинстве. — Прим. «Чемпионата») было очень важным. Мы выиграли дуэль спецбригад», — приводит слова Токкета официальный сайт НХЛ.

Тем не менее наставник «косаток» дал понять, что остался недоволен действиями своей команды в двух остальных случаях, когда его команда получала право на реализацию лишнего.

«Мы делали плохие передачи в ключевые моменты, передерживали шайбу, а потом теряли её. Мы должны продолжать работать над завершением», — добавил Токкет.

Напомним, «Ванкувер» уже обеспечил себе участие в плей-офф. «Кэнакс» имеют 100 очков и лидируют в Тихоокеанском дивизионе.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Бёзер (Хьюз, Миллер) – 11:26 (pp)     2:0 Джошуа (Зутер, Гронек) – 29:34 (pp)     2:1 Целльвегер (Лундестрём, Ватрано) – 43:37     2:2 Мактавиш (Линдстрём, Зеграс) – 44:48     3:2 Джошуа (Гарланд, Миллер) – 57:47    
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