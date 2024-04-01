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Токкет — о победе над «Анахаймом»: мы выиграли дуэль спецбригад

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ над «Анахайм Дакс» (3:2), который прошёл этой ночью.

«Забить два гола (в большинстве. — Прим. «Чемпионата») было очень важным. Мы выиграли дуэль спецбригад», — приводит слова Токкета официальный сайт НХЛ.

Тем не менее наставник «косаток» дал понять, что остался недоволен действиями своей команды в двух остальных случаях, когда его команда получала право на реализацию лишнего.

«Мы делали плохие передачи в ключевые моменты, передерживали шайбу, а потом теряли её. Мы должны продолжать работать над завершением», — добавил Токкет.

Напомним, «Ванкувер» уже обеспечил себе участие в плей-офф. «Кэнакс» имеют 100 очков и лидируют в Тихоокеанском дивизионе.