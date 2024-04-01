Вратарь «Эдмонтона» Скиннер: в этом году я лучше, чем в прошлом

Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер оценил свою игру в преддверии плей-офф по сравнению с прошлым сезоном.
«Я намного лучше готов (чем в прошлом сезоне. — Прим. «Чемпионата»), и, честно говоря, это во многом объясняется нарастающим опытом. Мне удалось испытать все эмоции и ситуации плей-офф в прошлом году, я усвоил все уроки и по-настоящему сосредоточен. В этом году я лучше, чем в прошлом, я гораздо лучше подготовлен к тому, что меня ждёт впереди», — приводит слова Скиннера официальный сайт НХЛ.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 25-летнего Скиннера 53 матча, в которых он отражал 90,7% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,62 и двух шат-аутах.
«Эдмонтон» занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе с 94 очками и практически обеспечил себе участие в плей-офф.
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