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Вратарь «Эдмонтона» Скиннер: в этом году я лучше, чем в прошлом

Вратарь «Эдмонтона» Скиннер: в этом году я лучше, чем в прошлом
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Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер оценил свою игру в преддверии плей-офф по сравнению с прошлым сезоном.

«Я намного лучше готов (чем в прошлом сезоне. — Прим. «Чемпионата»), и, честно говоря, это во многом объясняется нарастающим опытом. Мне удалось испытать все эмоции и ситуации плей-офф в прошлом году, я усвоил все уроки и по-настоящему сосредоточен. В этом году я лучше, чем в прошлом, я гораздо лучше подготовлен к тому, что меня ждёт впереди», — приводит слова Скиннера официальный сайт НХЛ.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 25-летнего Скиннера 53 матча, в которых он отражал 90,7% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,62 и двух шат-аутах.

«Эдмонтон» занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе с 94 очками и практически обеспечил себе участие в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Хенрик (Драйзайтль, Экхольм) – 03:47     2:0 Макдэвид (Хайман) – 14:15     3:0 Экхольм (Кэррик, Деарне) – 16:16     4:0 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 29:28 (pp)     5:0 Фёгеле (Экхольм, Деарне) – 35:57     6:0 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 47:06     6:1 Киллорн (Фаулер, Ватрано) – 55:42 (pp)    
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