В «Коламбусе» ответили на вопрос о сроках возвращения Лайне

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Дэвидсон ответил на вопрос о приблизительных сроках возвращения в состав команды финского нападающего Патрика Лайне.

«Он не вернётся в этом сезоне», — сказал Дэвидсон в интервью The Athletic.

Напомним, Лайне, которого по ходу нынешнего сезона преследовали травмы, отыграл лишь 18 встреч в этом регулярном чемпионате, в которых отметился шестью заброшенными шайбами и тремя результативными передачами при коэффициенте полезности «-10».

В конце января стало известно, что финн пройдёт Программу помощи игрокам НХЛ, страдающим от алкогольной и наркотической зависимости, а также различных психологических проблем. Точные причины такого решения игрока так и остались невыясненными.