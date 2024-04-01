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«Баффало» проведёт церемонию чествования Джеффа Скиннера перед игрой с «Вашингтоном»

«Баффало» проведёт церемонию чествования Джеффа Скиннера перед игрой с «Вашингтоном»
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В ночь со вторника на среду в Баффало (США) пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» примет «Вашингтон Кэпиталз».

Этот матч станет 1000-м за карьеру в НХЛ для 31-летнего форварда «клинков» Джеффа Скиннера.

Как сообщает пресс-служба «Баффало» в социальных сетях, клуб проведёт церемонию чествования Скиннера перед началом игры с «Кэпиталз».

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету канадца 45 (24+21) очков в 67 матчах. Он выступает за «Сэйбрз» с сезона-2018/2019. Ранее нападающий защищал цвета «Каролины Харрикейнз».

На данный момент «Баффало» занимает шестое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 75 очками и практически лишился шансов на попадание в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
0 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Таварес (Нюландер, Тимминс) – 04:58     0:2 Робертсон (Нис) – 22:34     0:3 Мэттьюс (Тимминс) – 54:23    
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