«Баффало» проведёт церемонию чествования Джеффа Скиннера перед игрой с «Вашингтоном»

В ночь со вторника на среду в Баффало (США) пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» примет «Вашингтон Кэпиталз».

Этот матч станет 1000-м за карьеру в НХЛ для 31-летнего форварда «клинков» Джеффа Скиннера.

Как сообщает пресс-служба «Баффало» в социальных сетях, клуб проведёт церемонию чествования Скиннера перед началом игры с «Кэпиталз».

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету канадца 45 (24+21) очков в 67 матчах. Он выступает за «Сэйбрз» с сезона-2018/2019. Ранее нападающий защищал цвета «Каролины Харрикейнз».

На данный момент «Баффало» занимает шестое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 75 очками и практически лишился шансов на попадание в плей-офф.