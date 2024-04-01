«Это позор, смех». Кронин — об игре «Анахайма» в большинстве в матче с «Ванкувером»

Главный тренер «Анахайм Дакс» Грег Кронин не стал скрывать досаду от действий своей команды при игре в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (2:3).

За 05:51 до конца третьего периода, при счёте 2:2, «утки» получили право на реализацию лишнего после удаления Ноа Юульсена, однако так и не смогли за две минуты большинства нанести бросок в створ. Практически сразу же после окончания штрафного времени Юульсена «Ванкувер» забросил решающую шайбу и довёл игру до победы.

«Это позор. Мы получаем большинство за пять минут до конца и даже не наносим ни одного броска в створ. Мы не смогли ничего сделать. Кажется, мы нанесли три броска в створ за четыре большинства. Это смех, в прошлом матче мы проиграли 1:6, но мы забили гол (в большинстве. — Прим. «Чемпионата») в результате подправления после броска от синей линии, а сегодня мы старались разыгрывать. Мы просто не создали никаких голевых моментов», — приводит слова Кронина официальный сайт НХЛ.

«Анахайм» имеет 52 очка и занимает седьмое место в Тихоокеанском дивизионе, потеряв даже теоретические шансы на попадание в плей-офф.